Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Adam Öldüren Zanlı Manisa'da Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren zanlı, polisin başarılı takibi sonucunda Manisa'da yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki M.A. ile 28 yaşındaki K.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine K.Ü., M.A.'ya evinin önünde pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, M.A., Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü, M.A.'nın ölümünden sonra kaçan zanlının izini sürmek için hemen çalışma başlattı. Zanlı, plakalarını söktüğü aracında yapılan takip sonucunda Manisa'da yakalandı.

Gözaltına alınan K.Ü.'nün işlemleri Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.