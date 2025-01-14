Çanakkale'de Restoratör Eşinin Ölümünde Tutuksuz Yargılama Kararı

Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın balkondan düşerek ölümü sonrası eşi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:03
Çanakkale'de Restoratör Eşinin Ölümünde Tutuksuz Yargılama Kararı

Çanakkale'de meydana gelen üzücü bir olayda, restoratör Tuğba Yavaş'ın 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle akademisyen eşi, Prof. Dr. Alptekin Yavaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tuğba Yavaş, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yavaş'ın eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçlamasıyla Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya başlamıştı.

Yavaş'ın davası, Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Yavaş'ın tahliyesine karar verdi ve bekleyen yargılama sürecinin tutuksuz olarak devam edeceğini bildirdi.

Olayın ardından Prof. Dr. Alptekin Yavaş, 8 Ocak tarihinde ilk kez duruşmaya çıkarılmış, yargılamanın 2. Asliye Ceza Mahkemesinden alınıp 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.

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