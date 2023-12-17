Çanakkale'de sağanak yağış kenti göle çevirdi

Şiddetli yağışlar Çanakkale'de yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezindeki bazı bulvar ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur ve su birikintileri zaman zaman caddelerde yürümeyi zorlaştırdı. Yolların sularla kaplanması araçların ilerlemesini zorlaştırdı.

KEPEZ DERESİ TAŞTI

Yağmur nedeniyle akış hızı artan Kepes Nehri yüzünden ilçe sular altında kaldı. Nehirde mahsur kalan bir tekne de hasar gördü.





Lapseki ilçesine bağlı Ahırlı ve Ayazma Deresinin mevkilerinde yağış nedeniyle yollar ve caddeler su ile doldu. Çevreyolunun üzerindeki birçok evin park yerleri sular altında kaldı. Su basan yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yerel yönetim ekipleri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

SANAYİ SİTESİNİ SU BASTI

Çanakkale Belediyesi ekipleri, suyun biriktiği bölgelerdeki suyun drenajı ve rögar kapaklarının tıkanmaması adına temizlik çalışması başlattılar.





Şiddetli yağış nedeniyle küçük bir sanayi sitesini su bastı. Bazı işyerleri ve küçük sanayi sitelerinde su havuzları oluştu. Şiddetli yağışlar merkeze bağlı olan Kalabaklı köyünde nehirlerin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu yol kenarında park halindeki araçlar su altında kaldı. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla otomobil kurtarıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, şiddetli yağış nedeniyle sular altına kalan bölgelere geçti ve incelemelerde buşundu. İl Özel İdare’ye bağlı ekipler de bölgede temizlik çalışması yaptılar.



