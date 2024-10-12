DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.162.508,63 -0,25%

Çanakkale'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde sağanak yağış, sosyal medyada dikkat çeken görüntülere neden oldu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:50
Çanakkale'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga İlçelerinde Yağış Alarmı

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Gelibolu'da meydana gelen yağışlar sonucu bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Belediyeye ait ekipler, su birikintilerinin giderilmesi için hızlıca önlemler aldı.

Rüzgar ve Yağmur Restoranları Vurdu

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağmur ve beraberindeki rüzgar, bir restoranın çatısında hasara yol açtı. Biga'da ise dolu yağışı da etkisini gösterdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğunu gözler önüne serdi.

Yıldırım Düşmesiyle Zarar Gören Camii

Sinekçi köyünde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu caminin minaresinin bir kısmı hasar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, durumu yerinde değerlendirmek için köye giderek incelemelerde bulundu.

Bölge halkı, meteorolojik tahminlerin önceden yapılmasını ve bu tür doğal afetlere karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın...

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın...

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın...

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti
3
Hatay'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ses Yükseldi
4
Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
5
Kilis'te AK Parti Kongresi: Kandemir'den Güçlü Mesajlar
6
Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi