Çanakkale'de Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga İlçelerinde Yağış Alarmı

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Gelibolu'da meydana gelen yağışlar sonucu bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Belediyeye ait ekipler, su birikintilerinin giderilmesi için hızlıca önlemler aldı.

Rüzgar ve Yağmur Restoranları Vurdu

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağmur ve beraberindeki rüzgar, bir restoranın çatısında hasara yol açtı. Biga'da ise dolu yağışı da etkisini gösterdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğunu gözler önüne serdi.

Yıldırım Düşmesiyle Zarar Gören Camii

Sinekçi köyünde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu caminin minaresinin bir kısmı hasar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, durumu yerinde değerlendirmek için köye giderek incelemelerde bulundu.

Bölge halkı, meteorolojik tahminlerin önceden yapılmasını ve bu tür doğal afetlere karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Biga'nın Sinekçi köyünde yıldırım isabet eden caminin minaresinin bir bölümü zarar gördü. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş köye gelerek incelemelerde bulundu.