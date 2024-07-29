Çanakkale'de Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8. Durağı

Çanakkale'de Kültürel Bir Dönüşüm

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kasım ayında düzenlenecek olan 8. Şehri Medeniyet Kültür Projesi’nin ev sahipliğini üstlenecek. Proje, "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" ismiyle anılacak.

Etkinlikler ve Hedefler

20 Kasım’da gerçekleştirilecek olan etkinlik, üniversitenin bazı akademik birimlerinin desteğiyle hayata geçirilecek. Erenoğlu, bu özel gün için planlanan etkinlikleri şu şekilde sıraladı:

Kültürel sergiler

Kültürel defileler

Konserler ve müzik etkinlikleri

Sempozyum ve bilimsel konferanslar

Geleneksel sanat atölyeleri

Çanakkale yemek festivalleri

Tarih ve kültür gezileri

Bu projeyle birlikte, uluslararası katılımlı etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

Kültürel Mirasın Korunması

Erenoğlu, düzenlenecek etkinliklerin Çanakkale'nin kültürel değerlerini ön plana çıkaracak ve yerel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda şehrin tanıtımının artırılmasına yönelik önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Proje Yapımcısının Görüşleri

Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi'nin yapımcısı Elif Tayhan, projenin toplamda 7 farklı ilde başarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Tayhan, Çanakkale'nin kültürel mirasını tanıtma amacının projeye güç kattığını ve burada bu etkinliği gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Bu projenin, şehrimizin tarihini ve kültürünü tanıtmada önemli bir rol oynamasını umuyoruz,” dedi. Tayhan, "Eğer bu süreçte şehrimizin tanıtımına katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize,” şeklinde sözlerini tamamladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (solda) ve Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Yapımcısı Elif Tayhan (sağda), kasım ayında Çanakkale'de düzenlenecek olan Şehri Medeniyet Kültür Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.