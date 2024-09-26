Çanakkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Çanakkale'deki Kavga Olayı ve Yaralılar

Çanakkale'de, husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı. Olay, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda, 15.40 sularında meydana geldi.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliği'nin yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin ateşli silah, 3 kişinin de kesici aletle yaralandığı bilgisi verildi. Yaralıların durumu görünüşte hayati tehlike taşımadığı belirtilirken, hastanelere sevkleri gerçekleştirildi.

Kavganın Nedeni ve Gözaltılar

Olayın, alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 11 şüpheli şahsın ateşli silah ve bıçakla yakalandığı ifade edildi. Gözaltına alınanların yanı sıra diğer şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü bildirildi.

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.