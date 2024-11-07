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Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:55
Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Gözaltı

Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında, suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Suç Örgütü ve İlk Operasyon

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Ç. isimli şahsın, İstanbul'dan Bayramiç kırsalında bulunan bir termal tesiste ikamet ederek insanların dini inançlarını suistimal ederek gayrimenkullerini sattırdığını ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığını ortaya koyan bir soruşturma başlattı.

İkinci Operasyonun Detayları

Başsavcılığın koordinesinde hareket eden Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu soruşturma çerçevesinde ikinci defa bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, suç örgütü üyeleri oldukları öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındaki şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi.

İlk Operasyondan Gelişmeler

Yine, 8 Ekim'de düzenlenen ilk operasyonda, 16 şüpheli yakalanmış, aralarında Mustafa Ç.’nın da bulunduğu 10 kişi, “çıkar amaçlı suç örgütü kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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