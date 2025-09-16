Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Başsavcılık ve emniyet koordinasyonuyla yürütülen soruşturma sonuç verdi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları değerlendirilen bir grubun Çanakkale ve çevre illerdeki esnafın taşınır ve taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri ve yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 12 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, dijital materyaller, çek ve senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Z.K.Ö. ile C.Ö., M.D., F.C., S.B., A.T., İ.T. ve S.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.