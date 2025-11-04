Çanakkale'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ayvacık Pınardere yakınlarında kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan bir otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

