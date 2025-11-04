Çanakkale'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Pınardere köyü yakınlarında takla atan 10 AGC 256 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm Gümüş yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 23:17
Çanakkale'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ayvacık Pınardere yakınlarında kaza: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan bir otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ KÖY YOLUNDA BİR OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ KÖY YOLUNDA BİR OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

MÜSLÜM GÜMÜŞ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Trafik Faciası: Anne Öldü, Oğlu Ağır Yaralandı
2
Van merkezli 5 ilde operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
3
Eğirdir'de motosiklet kazası: 22 yaşındaki Mert Candemir yaşamını yitirdi
4
Canik'in Genç Zanaatkarları CAMEK ile 518 Mobilyayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı
5
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
İznik'te Bayi Müşterilerinin İsimleriyle Kredi Çekti: İşletmeci Gözaltına Alındı
7
İnegöl'de Römorktan Kömür İndirirken Yüzüne Demir Saplandı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?