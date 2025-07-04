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Çanakkale'de Tarım Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, risk bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 20:16
Çanakkale'de Tarım Alanında Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Tarım Alanında Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Dondurma köyündeki tarım arazisinde meydana gelen yangına müdahale çalışmaları hızla devam ediyor.

Valilikten Açıklama

Çanakkale Valiliği, saat 16.31'de başlayan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 7 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 müdahale personeli ile de karadan müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ayrıca "An itibarıyla yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadesine de yer verildi. Bu durum, bölgedeki halk için bir rahatlama sağlayarak, operasyonların etkin bir şekilde sürdürülmesine olanak tanıyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım alanında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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