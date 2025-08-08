Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı

Çanakkale'deki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçraması sonucu müdahale devam ediyor. Yangın, Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve ormana yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahaleye başladı. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasına engel olmamak için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Vali Toraman, "Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok" dedi.

Sarıcaeli köyünde herhangi bir tahliye işlemi olmadığına vurgu yapan Toraman, "Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi. Hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor," ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

