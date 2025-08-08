DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,44 0,29%
ALTIN
4.440,38 -0,07%
BITCOIN
4.741.047,32 0,56%

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı

Çanakkale'de başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Vali Toraman, tahliyelerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 15:21
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı

Çanakkale'deki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçraması sonucu müdahale devam ediyor. Yangın, Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve ormana yayıldı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahaleye başladı. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasına engel olmamak için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti. Vali Toraman, "Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok" dedi.

Sarıcaeli köyünde herhangi bir tahliye işlemi olmadığına vurgu yapan Toraman, "Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi. Hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor," ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış