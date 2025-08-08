DOLAR
Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başladı

Çanakkale'deki yangın, tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 14:49
Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başladı

Çanakkale'de Yangın Alarmı!

Çanakkale'de, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın için acil müdahale başlatıldı. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Havadan ve Karadan Mücadele

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alınması için hemen harekete geçti. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler, alevlerin daha fazla alanı sarmasını önlemek amacıyla yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

