Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Başladı

Çanakkale'de Yangın Alarmı!

Çanakkale'de, tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın için acil müdahale başlatıldı. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Havadan ve Karadan Mücadele

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alınması için hemen harekete geçti. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler, alevlerin daha fazla alanı sarmasını önlemek amacıyla yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.