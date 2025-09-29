Çanakkale'de Tarlada Ayı Yavrusu Telefon Kamerasına Yansıdı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Sazak köyünde kapya biber tarlasında köylüler, annesiz ayı yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi; yavru ormana kaçtı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:17
Sazak köyünde kapya biber tarlasında şaşırtan karşılaşma

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyü'nde kapya biber toplayan köylüler, tarlada karşılaştıkları ayı yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Patika yoldan koşarak gelen yavruyu gören bazı köylüler, annesinin yanında olmaması üzerine korkarak araçlarına bindi.

Köylülerin verdiği tepkiden ürken yavru, tarlaların içinden koşarak ormanlık alana doğru uzaklaştı.

Ayı yavrusunun kaçışı ve köylülerin telaşı, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

