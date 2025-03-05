Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale merkezli düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde yaşayan 77 yaşındaki H.U, dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüpheliler, H.U.'dan 5 bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 altın kolye ve 2 çift altın küpe almayı başardı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.U, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. Bu ihbarla birlikte, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş ve İstihbarat Şubesince şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Polis, Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu, suç örgütünün lideri olduğu düşünülen H.S. (51), Ö.E. (22), R.Ç. (42), E.A. (50) ve Ö.Ç. (38) yakalandı. Ayrıca, M.P.'nin başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu kaydedildi.

Yapılan aramalarda 5 SIM kart, 6 cep telefonu ve sahte kimlik belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edilerek sorgularının ardından mahkemece tutuklandı.