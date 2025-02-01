Çanakkale'de Tır Dorsesine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çan yönünden Yenice istikametine giden R.Ç. kontrolündeki 17 HZ 433 plakalı otomobil, Derenti kavşağı'nda, S.E. tarafından yönetilen 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Yaşam Mücadelesi Verdi

Ne yazık ki, R.Ç. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.