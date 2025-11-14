Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: Karı Koca Öldü

Kaza ve müdahale

Çanakkale’de meydana gelen kazada, gece saat 03.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Bozcaada kavşağında bir tır ile traktör çarpıştı. Olayın etkisiyle bölge savaş alanına döndü; traktör yan yatıp metrelerce sürüklendi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde traktörde bulunan karı koca Ayşe Özcan ile Nejdet Özcan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazanın detayları ve inceleme

Kaza, B.Ç. yönetimindeki 59 AIL 467 plakalı tır ile Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörün çarpışması sonucu gerçekleşti. Raporda, Ayşe Özcan'ın tırın altında kaldığı, Nejdet Özcan'ın ise savrularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapanırken, tır ve traktörün kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

