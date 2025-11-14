Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Çanakkale-Ezine kara yolunda tır ile traktörün çarpışması sonucu traktördeki karı koca Ayşe ve Nejdet Özcan hayatını kaybetti; yol kısa süre kapandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:22
Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Tır ile Traktör Çarpıştı: Karı Koca Öldü

Kaza ve müdahale

Çanakkale’de meydana gelen kazada, gece saat 03.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Bozcaada kavşağında bir tır ile traktör çarpıştı. Olayın etkisiyle bölge savaş alanına döndü; traktör yan yatıp metrelerce sürüklendi.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde traktörde bulunan karı koca Ayşe Özcan ile Nejdet Özcan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazanın detayları ve inceleme

Kaza, B.Ç. yönetimindeki 59 AIL 467 plakalı tır ile Nejdet Özcan'ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörün çarpışması sonucu gerçekleşti. Raporda, Ayşe Özcan'ın tırın altında kaldığı, Nejdet Özcan'ın ise savrularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapanırken, tır ve traktörün kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE'DE TIR İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI, TRAKTÖRDE BULUNAN KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ.

ÇANAKKALE'DE TIR İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI, TRAKTÖRDE BULUNAN KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ.

ÇANAKKALE'DE TIR İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI, TRAKTÖRDE BULUNAN KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
3
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
4
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
5
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
6
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları