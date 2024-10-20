Çanakkale'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Kaza Sonucu Trajik Olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, Şule İrkin isimli bir yaya hayatını kaybetti, diğer yaya ise yaralandı.

Kaza Detayları

23 UU 836 plakalı otomobil, S.D. isimli sürücünün kontrolden çıkarak Camikebir Mahallesi 16 Kasım Caddesi'nde, iki yayaya çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan İrkin ve L.C.İ. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların hızlıca yaptığı ihbarla birlikte, kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Ancak maalesef, İrkin hastanede yaşamını yitirdi. L.C.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sürücü Gözaltında

Kaza sonrasında, S.D. isimli sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.