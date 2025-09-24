Çanakkale'de Trafikte Tartışma: G.A.'nın Ehliyetine Doktor Raporu Alıncaya Kadar El Konuldu

Çanakkale'de trafikte yaşanan tartışma sonrası G.A. ve Ö.B. yakalandı; G.A.'nın ehliyetine doktor onaylı rapor alınana dek el konuldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:34
Çanakkale'de Trafikte Tartışma: G.A.'nın Ehliyetine Doktor Raporu Alıncaya Kadar El Konuldu

Çanakkale'de Trafikte Tartışma: G.A.'nın Ehliyetine El Konuldu

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşanan olay sonrası işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki B.G.'ye başka bir araçta bulunan G.A. ve Ö.B. hakaret etti.

Yaşanan tartışma üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler G.A. ve Ö.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Şüphelilere, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı.

G.A.'nın sürücü belgesine ise, ilgili sağlık kuruluşundan doktor onaylı "psikolojik açıdan herhangi bir sorunu yoktur" raporu alına kadar el konuldu.

