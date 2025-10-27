Çanakkale'de Tuğba Yavaş davası: Tanık ifadeleri sürüyor

Çanakkale'de Tuğba Yavaş davasında tanık dinlemeleri devam etti

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, merhumen Tuğba Yavaş ile eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş ve avukatları hazır bulundu. Aile fertleri ile taraf avukatları da duruşma salonunda yer aldı.

Dava, 30 Ekim 2024 tarihinde Kepez beldesindeki apartmanın 5. katından düşerek yaşamını yitiren Tuğba Yavaş olayına ilişkin olarak, sanığın "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan yargılanmasını kapsıyor.

Yavaş ailesinin avukatı Türkan Kara, merhumenin epilepsi hastalarının durduk yere balkondan atlama eğiliminde olmadığını, son 8 yılda herhangi bir atak geçirmediğini belirterek, sanığın manipülasyon yeteneği nedeniyle kişiyi baskıladığı ve olayın tasarlanarak gerçekleştirildiği görüşünü mahkemeye aktardı.

Tanık olarak dinlenen Doç. Dr. Şükrü Alperen Korkmaz (ÇOMÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü) merhumenin nöroloji servisinden epilepsi tanısıyla yönlendirildiğini, tedaviye başlandığını ve değerlendirmelerinde intihar eğilimi gözlemediklerini anlattı. Korkmaz, hastaya risperidon etken maddeli bir ilaç başlandığını ve ilaç tedavisinin olumlu etkisinin izlendiğini ifade etti.

Korkmaz'ın asistanı Fatmagül Eda Köksalan ise Yavaş'ın epilepsiye bağlı psikiyatrik sorunları olduğunu, toplam 6 kez başvuruda bulunduğunu; kıskançlık ve depresif eğilimler tespit ettiklerini, ancak gözlemlerinde intihar eğilimi görmediklerini kaydetti.

Komşu tanıklar da mahkemede dinlendi. Alt kat komşusu Elçin Pınarbaşı, aynı binada bir yıl oturduğunu, olaydan birkaç ay önce bir kez tartışma sesi duyduğunu fakat olay günü düşüşü görmediğini belirtti. Hızır Sinan adlı komşu, olay günü apartman girişinde birini yatarken gördüğünü, 112'yi aradığını ve balkona çıktığında sanığın eşinin başında olduğunu söyledi. Komşu Emine Demir ise merhumenin eşleriyle sorunları olduğunu kendisine aktardığını dile getirdi.

Site görevlisi Ünal Şen de tanık olarak dinlenmesinin ardından hakimin eksikliklerin giderilmesi talebiyle duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Ekim 2024'te Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası Prof. Dr. Alptekin Yavaş initially hakimlikçe şüphe nedeniyle tutuklandı; daha sonra 14 Ocak'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

