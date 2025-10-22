Çanakkale'de Ücretsiz Motosiklet Eğitimi Başlıyor: 'Eğitimli Motorcu Güvenli Sürüş' Projesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen 'Eğitimli Motorcu Güvenli Sürüş ve Daha Güvenli Çanakkale Projesi', 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek. Projenin tanıtımı Polis Denizevi'nde gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman: Trafik kültürü ve kurallara uyma

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, tanıtım toplantısında trafiğin uyum içinde olması gerektiğini vurguladı. Toraman, 'Kurallara uyma konusunda bir bilinç geliştirmek gerekiyor. Bunun için trafik kültüründen bahsedilebilir. Bu sadece sürücüler açısından değil yayalar açısından da geçerli.' dedi.

Toraman, eğitmenlerin motosikletten kaynaklanan bazı sorunların çözümünü tecrübeleri doğrultusunda aktaracağını belirtti ve sürücü algısını değiştirmeye dikkat çekti: 'Motosiklet ehliyeti aldım artık, hiçbir şeye gerek yok.' anlayışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Toraman, 'Motosiklet kullanmak da bir tecrübe. Tecrübemizi ne kadar artırırsak o kadar güvenli hale gelir. Ne kadar çok farklı motosiklet sürücüsüne bu kültürü aktarabilirsek bu proje amacına ulaşmış olacaktır. Proje oldukça iyi seviyede olan Çanakkale'deki trafik kültürünün daha iyi hale gelmesine katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Proje hedefleri ve eğitim içeriği

Proje kapsamında sürücülere ücretsiz sürüş eğitimleri verilecek; ayrıca kazalardan sonra öfke kontrolü ile ilgili eğitimler de planlanıyor. Hedef, yerel trafik kültürünü güçlendirmek ve motosiklet sürücülerinin farkındalığını artırmak.

Veriler ve süre

Proje Koordinatörü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, 2024 itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 102 bin 681'e ulaştığını; aynı yıl içinde yaşanan 738 motosiklet kazasının, güvenli sürüş konusundaki farkındalığın ve eğitimlerin önemini ortaya koyduğunu aktardı. Köleoğlu, 'Sürüş eğitimlerimiz olacak. Kazalardan sonra kişilerin öfke kontrolüyle ilgili de eğitimler vereceğiz. Bu proje 9 ay sürecek ve akademik çıktıları da olacak. Katılımcıların anketlerle hem görüşlerini hem de beklentilerini değerlendireceğiz.' dedi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aykut Kuzey, 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği Başkanı Doğan Kapital, trafik polisleri, motosiklet derneği üyeleri ve akademisyenler yer aldı.

