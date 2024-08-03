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Çanakkale'de Uçurumdan Düşen Kişi Botla Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uçurumdan düşen 57 yaşındaki Şafak Yıldız, acil yardım botuyla hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:37
Çanakkale'de Uçurumdan Düşen Kişi Botla Kurtarıldı

Çanakkale'de Tehlikeli Kaza

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 57 yaşındaki Şafak Yıldız, Yeniköy köyü sahilinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki bir uçurumdan düşerek yaralandı.

Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı Yıldız, dik yamaçtan yukarı çıkarılamayınca Ezine Belediyesi'nin acil yardım botu ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye çağrıldı.

Acil Yardım ve Hastaneye Sevk

Yıldız, kazanın ardından acil yardım botuna alındı ve Yeniköy Limanı'nda bekleyen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan kişi...

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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