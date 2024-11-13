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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 110 gram esrar ile 3 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:51
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirilen Malzeme

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi'nde düzenledikleri operasyonda 110 gram esrar ele geçirdi ve 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, Mıhlı kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu ve önceden belirlenen adreslere yönelik arama gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda araçta ve evlerde gerçekleşen aramalarda, toplamda 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bu operasyon, Çanakkale'deki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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