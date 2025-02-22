Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:22
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonu sonucunda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla Ayvacık ve Biga ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle harekete geçti.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyon sırasında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde, 214 gram skunk ve 49,95 gram kokain ele geçirildi.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Yapılan...

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 214 gram skunk, 49,95 gram kokain ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Yapılan...

Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda 214 gram skunk, 49,95 gram kokain ele geçirildi.

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