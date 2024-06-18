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Çanakkale'de yangın büyüdü! Köy tamamen tahliye ediliyor

Son dakika! Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Kumköy'e bağlı Büyükanafarta köyü tahliye edildi!

Yayın Tarihi: 18.06.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 18:15
Çanakkale'de yangın büyüdü! Köy tamamen tahliye ediliyor

Çanakkale’de yangın nedeniyle Kumköy ve Büyükanafarta köyleri arasındaki yol ulaşıma kapatıldı ve Büyükanafarta köyündeki vatandaşlar tahliye edildi. 

Gelibolu Yarımadası’nda ilçeye bağlı olan Kumköy yakınlarında bulunan Akbaş’ta yer alan bir arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle hızla yan tarafındaki ormanlık alana da sıçradı. Sıçrayan yangına ihbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahaleye başladı. Bu sırada Kumköy ile Büyükanafarta köyü arasındaki yol ulaşıma kapatıldı, köy de tahliye edildi. 

Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı! 

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen köy ve çevresindeki herkese dikkatli olmaları gerektiği çağrısında bulunuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise Çanakkale Boğazı’nın geçici olarak kuzey-güney olmak üzere tek yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı. Hava ev karadan müdahalenin devam ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı. 

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