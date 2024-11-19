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Çanakkale'de Yasa Dışı Yolla Getirilen 63 Papağana El Konuldu

Çanakkale'de kaçak yollarla yurda sokulan 63 papağana el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:02
Çanakkale'de Yasa Dışı Yolla Getirilen 63 Papağana El Konuldu

Çanakkale'de Kaçak Papağan Operasyonu

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen toplamda 63 papağana el konuldu. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak hayvan ticareti yapanların peşine düştü. Bu kapsamda, kent genelindeki 4 iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 36'sı sultan, 14'ü monk, 4'ü Amazon, 6'sı derbyan, 3'ü ise Senegal cinsi olan 63 papağan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli P.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Bu operasyon, kaçak hayvan ticaretine karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda, 1...

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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