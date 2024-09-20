Çanakkale'de Yeni Bir Dönem: Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu

Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Çanakkale'ye Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çanakkale'de Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunu karşıladı. Bayraktar, "Bu tesis, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimimizi iki katına çıkaracak," dedi.

Bakan Bayraktar, platformun ilk aşamada günlük 10 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip olacağını ve bu sayede 4,4 milyon hanelik doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti.

Platformun Boyutları ve Özellikleri

Karabiga beldesinde yer alan İÇDAŞ Limanı'ndan Vali Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte hareket eden Bayraktar, platformu 51 gün süren deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye getirdi. Bayraktar, platformun yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde, 300 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde olduğunu vurguladı.

Gelecek Planları ve Üretim Hedefleri

Bayraktar, platformun Filyos’a gitmek üzere önümüzdeki yıl yola çıkacağını duyurdu. Burada, 20 yıl boyunca her gün 10-10,5 milyon metreküp doğal gaz üretileceği öngörülüyor.

Bakan, "2026 yılına kadar, toplam 9 milyon hane için yeterli doğal gaz üretmeyi hedefliyoruz. Bu, ülkemizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak," şeklinde konuştu.

Gelecekteki Projeler

Budan sonraki adımlar arasında, yeni keşifler için sondaj çalışmalarının devam edeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Oruç Reis Gemisi'nin Somali'ye düzenlenecek bir seferle 3 boyutlu sismik çalışmalar gerçekleştireceği belirtildi. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.