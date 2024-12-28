Çanakkale'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Mücadelesi

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinin yüksek alanlarını beyaz bir örtüyle kapladı.

Lapseki'nin yüksek dağ köylerinde, özellikle Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar, Şahinli ve İlyasköy'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının getirdiği zorluklardan biri de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen hasarlı trafik kazaları oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri de yapılamıyor. Bu durum, adalara ulaşım konusunda sıkıntılara neden oldu.