Çanakkale'de Yuva Kayıtlı Sincap, Fındıkla Beslenerek Hayata Döndü

Çanakkale'de düşen yavru sincap, fındıkla beslenerek yeniden hayata döndü ve yuvasına döndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:53
Çanakkale'de Yuva Kayıtlı Sincap, Fındıkla Beslenerek Hayata Döndü

Çanakkale'de Yuva Kayıtlı Sincap, Fındıkla Beslenerek Hayata Döndü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan sincap yavrusu, fındıkla beslenerek hayata döndü. Bu ilginç olay, ilçeye bağlı Büyükpaşa köyünde gerçekleşti.

Bir aile, çay bahçesindeki çınar ağacının kovuğunda yaşayan yavru sincaplardan birinin, rüzgarın etkisiyle düşmesine tanık oldu. Düşen sincabı bitkin halde bulan Mehmet Özavcı, hayvana bir süre masaj yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı.

Özavcı, sincabı sakinleştirdikten sonra onu sevdi ve fındıkla besledi. Yapılan bu özenli bakımın ardından, yavru sincap kendine geldi. Özavcı, sincap yavrusunu sağlığına kavuştuktan sonra, güvenli bir şekilde yuvasına geri bıraktı.

Bu olay, insan ve doğa arasındaki sıcak ilişkileri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan yavru sincap, fındıkla...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan yavru sincap, fındıkla beslendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan yavru sincap, fındıkla...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ağaçtan düşen ve bitkin halde bulunan yavru sincap, fındıkla beslendi.

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