Çanakkale'de Zeliha Güneş Davası: Sürücüye 4 Yıl 2 Ay Hapis — Gerekçeli Karar Açıklandı

Çanakkale'de bisikletli öğrenci Zeliha Güneş'e çarpan sürücü Sezai Ç.'ye verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:19
Çanakkale'de Zeliha Güneş Davası: Gerekçeli Karar Açıklandı

Gerekçe ve mahkeme kararı

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, dosya kapsamı bütün olarak incelendiğinde olay tarihinde sanık Sezai Ç'nin 17 UR 284 plakalı kamyonetiyle Eceabat-Kabatepe yolunda seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Zeliha Güneş'in bisikletine çarptığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanık Sezai Ç'nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen trafik kazası neticesinde Zeliha Güneş'in vefat ettiği aktarıldı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporları ve özellikle ATK Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda, kazanın oluşumunda sanığın asli ve tam kusurlu olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Mahkeme kararında şu tespitlere yer verildi: 'Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ve müteveffanın cereyan eden ölüm tarzı ve suçun işlenmesinde diğer özellikler ile sanıktaki kusurun yoğunluğu, kazanın oluşumunda müteveffanın kusurunun bulunmadığına dair dosya kapsamındaki tespitler bir bütün olarak göz önüne alınarak sanığa sübut bulan eylemine binaen TCK'nin 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle teşdiden sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Olayın ayrıntıları ve dava süreci

Zeliha Güneş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. 28 Nisan 2024'te Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında bisikletiyle gezerken, Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zeliha Güneş'in cenazesi 30 Nisan 2024'te memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında, tutuksuz sanık Sezai Ç'nin 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, kazada sanığın asli kusurlu olması nedeniyle sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına hükmetti.

