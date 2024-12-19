DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Çanakkale'deki Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'ndaki sis nedeniyle durdurulan Eceabat ve Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:24
Çanakkale'deki Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden düzenlenmeye başlandı.

Bu sabah erken saatlerde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin giderek azalmasına yol açtı. Bu nedenle GESTAŞ AŞ, söz konusu iki hatta feribot seferlerini durdurma kararı aldı.

Ancak sisin etkisini kısmen yitirmesiyle birlikte, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında karşılıklı seferler tekrar başlatıldı ve tarifeye uygun olarak devam etmektedir.

Diğer yandan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sabah saat 02.05 itibarıyla durdurulan çift yönlü transit gemi geçişlerinin ise, sisin etkisini tamamen yitirmesiyle birlikte normale dönmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!