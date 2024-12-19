Çanakkale'deki Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden düzenlenmeye başlandı.

Bu sabah erken saatlerde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin giderek azalmasına yol açtı. Bu nedenle GESTAŞ AŞ, söz konusu iki hatta feribot seferlerini durdurma kararı aldı.

Ancak sisin etkisini kısmen yitirmesiyle birlikte, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında karşılıklı seferler tekrar başlatıldı ve tarifeye uygun olarak devam etmektedir.

Diğer yandan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sabah saat 02.05 itibarıyla durdurulan çift yönlü transit gemi geçişlerinin ise, sisin etkisini tamamen yitirmesiyle birlikte normale dönmesi bekleniyor.