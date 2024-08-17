Çanakkale'deki Orman Yangınına Kahraman Geri Dönüş

Eceabat'taki Orman Yangınına Giden Ekip Kaza Geçirdi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve iki çalışma arkadaşı, tedavi sürecine rağmen görevlerine geri dönerek yangınla mücadelesine devam etti.

Yangın İle Mücadelede Kahramanlık Örneği

Yangına müdahale ederken, 17 AAC 399 plakalı pikap ile yolda bir otomobille çarpışan ekipten üç kişi yaralandı. Yaralarına rağmen, Eceabat Orman İşletme Şefliğinde görevli Yüksel ve arkadaşları, hastaneden taburcu olmalarının hemen ardından sahaya döndüler.

Kaza ve Tedavi Süreci

Yaralılar önce Eceabat Devlet Hastanesi’ne, ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Hastanesi’ne sevk edildi. Yüksel, "Bilincim açıktı ve sürekli yangınla ilgili bilgi akışı alıyordum,” dedi. "Doktorlardan tek isteğim bir an önce taburcu olmamdı. Çünkü yangın benim sorumluluk alanımdaydı.”

Çanakkale Ruhu ile Mücadele

Hastaneden çıkmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile görüşen Yüksel, "İki gün boyunca yangını kontrol altına almak için tüm ekibimizle beraber canla başla mücadele ettik,” diye konuştu. Yüksel, ayrıca "Hortumun başında, arazözün yanında çalışarak arkadaşlarıma destek olmak istedim. Bu bir ekip işi!" ifadelerini kullandı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına da hız verildi. Ekip, başarıyla tamamlanan bu mücadelesinde örnek bir dayanışma sergileyerek topluma önemli bir mesaj iletti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi Ahmet Yüksel ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönüp yangınla mücadelelerini sürdürdü. Orman Şefi Ahmet Yüksel (fotoğrafta), AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.