Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor, Gemi Trafigi Askıya Alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının çıkış noktası, Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü olarak belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için hızla harekete geçti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için yoğun bir mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Vali Toraman, "Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok" ifadelerini kullanarak, Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezinin tahliye edildiğini, ancak başka bir tahliye işleminin şu an için gerekmediğini dile getirdi. Yangının ilerlediği Kule mevkisinde ise tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıldığını vurguladı.

Yangının etkileri arasında, bir sitenin bahçesine alevlerin sirayet etmesi de yer aldı. Ancak, an itibarıyla şehir merkezi için herhangi bir tehdit bulunmuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği yangınlar nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Bu durum, yangının kontrol altına alınana kadar sürecek.

