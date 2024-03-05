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Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çanakkale depremi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 00:04
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm çağrısı: "Hazırlığımızı hızlandırmalıyız!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Çanakkale’deki deprem sonrasında sosyal medya üzerinden bir dizi açıklama yaptı.

Kentsel Dönüşüme Vurgu Yaptı!

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının önemine dikkat çekti ve “Doğru adımları atarsak endişeye yer yok.” ifadesini kullandı.

Depreme Karşı Hazırlığımızı Hızlandırmalıyız!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Murat Kurum, depreme karşı hazırlıkların sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve bu konuda hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

murat kurum deprem açıklaması

Geçmiş Olsun Mesajı

Marmara ve İstanbul’a geçmiş olsun dileklerini ileten Murat Kurum “Allah ülkemizi, İstanbul’umuzu daha büyüğünden korusun.” dedi.

Depremle Yaşamayı Öğrenmeliyiz!

 İBB Cumhur İttifakı Başkan Adayı Murat Kurum, tedbir almanın ve depremle yaşamayı öğrenmenin önemine de belirtti.

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