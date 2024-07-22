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Çanakkale Depremi Sonrasında Yılmaz'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'deki depremle ilgili açıklamalarda bulundu ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:15
Çanakkale Depremi Sonrasında Yılmaz'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Çanakkale Depremi Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin, İstanbul ve çevre illerde de hissedildiğini ifade ederek, etkilenen herkes için dua etti.

Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Yılmaz, paylaşımında AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Bu zor dönemde vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun," dedi.

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