Çanakkale Eceabat'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Eceabat’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde başlayan orman yangınına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın, tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir şekilde patlak verdi.

İki Orman İşçisi Kaza Geçirdi

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ulaşan yangın ekipleri, hızla müdahale çalışmaları başlattı. Ancak, olay yerine giderken 17 AAC 399 plakalı pikap ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 orman işçisi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Dumandan Etkilenen İşçilere Destek

Yangınla mücadele esnasında dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedavi altında. Ayrıca, jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıtarak destek sağladı.

Geçici Olarak Kapalı Alanlar

Çanakkale Savaşları'nın önemli noktalarından olan 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı mevkileri, yangın nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Ekiplerin yangının söndürülmesi için çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.