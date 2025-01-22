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Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:22
Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, önemli anların paylaşımına destek oldu. Bu etkinlik, fotoğraf sanatını ve haber fotoğraflarının toplum üzerindeki etkisini ön plana çıkarmaktadır.

Kurt'un bu oylamaya katılması, güvenlik güçlerinin sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisini de gözler önüne seriyor. Anadolu Ajansı’nın düzenlediği bu tür etkinlikler, hem kamuoyuyla iletişimi güçlendiriyor hem de sanatı teşvik ediyor.

Bu yıl düzenlenen oylama, birçok önemli fotoğrafın seçilmesine ve halkın oylamasıyla en iyi karelerin belirlenmesine olanak tanıyor. Kurt'un katılımı ile birlikte, emniyet teşkilatının sanata verdiği önemi bir kez daha vurgulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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