Çanakkale Ezine'de Zeytinlikten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hava ve kara ekipleri, köylü desteğiyle alevleri durdurdu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Bölgeden yükselen duman üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi ve yangına hızlı müdahale başlatıldı.

Ormanlık alanın yakınında bulunan bir ahırın dışındaki samanlara sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının büyümesi engellendi.

Köylüler de tanker ve ilaçlama makineleriyle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Müdahale sırasında, arazözle alevlerin arasında kalan Ezine Orman İşletme Şefliği'nde görevli işçilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

