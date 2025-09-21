Çanakkale Ezine'de Zeytinlikten Ormana Sıçrayan Yangına Hava ve Kara Müdahalesi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Akköy ile Güllüce arasındaki zeytinlikte çıkan yangın rüzgarla ormana sıçradı; Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:19
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor ve yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

