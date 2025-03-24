Çanakkale Gelibolu'da Mezar Kazarken Bulunan Top Mermisi İmha Edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Ocaklı köyü'nde gerçekleşen mezar kazımında bir top mermisi bulundu. Kazı işlemleri sırasında çekici bir şekilde mermiyi gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak halkı bilgilendirdi. Bulunan merminin, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tahmin ediliyor.

Bölgedeki durumu kontrol altına alan bomba imha uzmanları, top mermisini etkisiz hale getirmek için gerekli operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Olay, bölge halkında rahatlık sağladı.