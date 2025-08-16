DOLAR
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına 12 Uçak ve 560 Personel Müdahalesi

Gelibolu'da Tayfur-Cumalı arasındaki orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ve 560 personel ile müdahale ediliyor; Yolağzı köyü tahliye ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:23
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve seferberlik

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve ilçedeki birlikler bölgeye sevk edildi. Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki açıklamasına göre, saat 16.28'de başlayan yangına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan; 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale ediliyor.

Yetkililerden açıklama

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir." ifadesine yer verdi. Vali Toraman, şiddetli rüzgara rağmen müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar ekipler tarafından havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek veriyor.

