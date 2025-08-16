DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 17:24
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale harekete geçirildi

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Son durum

Müdahale çalışmaları devam ediyor; yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar