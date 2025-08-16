Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale harekete geçirildi

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Son durum

Müdahale çalışmaları devam ediyor; yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.