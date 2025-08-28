Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahale ile yangın söndürüldü

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarındaki orman dışı alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için hızlı ve koordineli çalışma yürüttü.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı zirai alanlarda hasar meydana geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

