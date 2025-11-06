Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde "Tesis ve Hasta Güvenliği Toplantısı"

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tesis ve hasta güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik "Tesis ve Hasta Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda hasta güvenliği uygulamaları, risk yönetimi, acil durum süreçleri ve tesis güvenliği başlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Katılımcılar ve Değerlendirmeler

Kalite Yönetim Birimi tarafından organize edilen toplantıya Hastane Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, hastane yönetimi ve birim sorumluları katıldı.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, toplantıda yaptığı konuşmada, "Hasta ve çalışan güvenliği, sağlık hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Bu kapsamda yürüttüğümüz kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, birim sorumlularımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

