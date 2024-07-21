Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.