Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:48
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor