Çanakkale Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Sanayi Sitesinde Yangın Paniği

Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Sanayi sitesi içinden geçen yol kenarında meydana gelen yangın, çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilmesine yol açtı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, diğer işletmelere ait paletleri de etkisi altına aldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalara devam ediliyor.

Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'de sanayi sitesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.