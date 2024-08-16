Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda Yangın Sonrası Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda meydana gelen orman yangınından etkilenen bölgeleri yeniden doğal görünümüne kavuşturma çalışmalarına başlayacak.

Yangın Bölgesinin İncelenmesi

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesinde yangından etkilenen yaklaşık 700 hektar alanı yerinde inceledi. Kaşdemir, yangının kontrol altına alındığını ve yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

Kaşdemir, alevlerin elektrik direğinden kaynaklandığını ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybı olmadan yangını kontrol altına aldık. Tüm destek veren kurumlara teşekkür ediyoruz," dedi.

Doğal Alanın Yeniden Kazandırılması

Yangın nedeniyle zarar gören her bir ağacın, bitkinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, bu alanların eski doğal haline dönmesi için hızlıca çalışmalar yapılacağını ifade etti. "Çanakkale, bu milletin ortak değeri ve acımızla yüreğimiz yanıyor," diye ekledi.

Yangından Etkilenmeyen Önemli Noktalar

Conkbayırı ve çevresinin tarihsel önemi nedeniyle yangının bu bölgelerde yarattığı hasar olmadığını belirten Kaşdemir, anıtlar ve simgelerin herhangi bir zarar görmediğini duyurdu. Ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, bazı bölgelerin ziyarete kapatıldığını, diğer bölgelerin ise açık kalacağını ifade etti.

Gelecekteki yangın riskine karşı daha fazla tedbir alınması gerektiği uyarısında bulunarak, bölgenin kısa süre içinde ziyarete açılması için çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Yönetim ve Tanıtım Grubu Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Anzak Koyu, Conkbayırı, Arıburnu Yarları ve Arıburnu Bölgesi'nde yangından etkilenen alanı inceledi.