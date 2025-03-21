Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Arnavutluk'ta Kapılarını Açtı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Arnavutluk'ta Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği ve dijital gösterilerin yapıldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Arnavutluk'un İşkodra kentinde ziyarete açıldı.

İşkodra Belediye binası önündeki alana kurulan mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından birçok vatandaş ve şehirdeki okullardan gelen öğrenciler ziyaret etti.

Müzenin Turu

Mobil müzeyi ziyaret edenler, Çanakkale ruhunu yaşama fırsatı buldu. İşkodra'dan sonra, müzenin başkent Tiran ve Elbasan şehirlerine gitmesi planlanıyor. Mobil müze, 28 Mart'a kadar Arnavutluk'ta kalacak.

Bu organizasyon, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 2021 yılında başlamıştı. Müze, belirlenen rota boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.

Müze İçeriği

Gelecek kuşaklara Çanakkale ruhunu aktarma amacını taşıyan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler sergileniyor. Bunun yanı sıra dijital gösterimler de düzenlenerek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ayrıca, 12-19 Mart tarihleri arasında Kosova'nın çeşitli şehirlerine giden mobil müze, Arnavutluk'tan sonra diğer Balkan ülkelerine de gidecek.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'un İşkodra kentinde ziyaretçilerle buluştu. İşkodra Belediye binasının önündeki alana yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan gelen öğrenciler ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'un İşkodra kentinde ziyaretçilerle buluştu. İşkodra Belediye binasının önündeki alana yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan gelen öğrenciler ziyaret etti.