Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açıldı. Tarihseverleri ve öğrenci gruplarını bir araya getiren bu müze, Çanakkale Savaşları'na ait önemli objeleri ve dijital gösterileri sergiliyor.

İskenderbey Meydanı'nda yer alan müze, özellikle farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle dolup taşıyor. Daha önce İşkodra şehrinde kapılarını açan mobil müze, Tiran'ın ardından Elbasan şehrine de geçiş yapacak.

Proje, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen bir organizasyon çerçevesinde hazırlanmıştır. Amaç, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bağlamda müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserlerin yanı sıra dijital gösteriler de yer almaktadır.

Mobil müze, 12-19 Mart tarihlerinde Kosova'nın çeşitli şehirlerini gezdi ve şu anda 28 Mart'a kadar Arnavutluk’ta kalacak. Daha sonra diğer Balkan ülkelerine yol alması planlanıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'taki ikinci durağı başkent Tiran'da ziyaretçilerle buluştu. İskenderbey meydanına yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'taki ikinci durağı başkent Tiran'da ziyaretçilerle buluştu. İskenderbey meydanına yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.