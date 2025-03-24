Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı

Arnavutluk’un başkenti Tiran'da açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, tarihi objelerle ziyaretçileri buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:02
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açıldı. Tarihseverleri ve öğrenci gruplarını bir araya getiren bu müze, Çanakkale Savaşları'na ait önemli objeleri ve dijital gösterileri sergiliyor.

İskenderbey Meydanı'nda yer alan müze, özellikle farklı yaş gruplarından ziyaretçilerle dolup taşıyor. Daha önce İşkodra şehrinde kapılarını açan mobil müze, Tiran'ın ardından Elbasan şehrine de geçiş yapacak.

Proje, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen bir organizasyon çerçevesinde hazırlanmıştır. Amaç, Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bağlamda müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserlerin yanı sıra dijital gösteriler de yer almaktadır.

Mobil müze, 12-19 Mart tarihlerinde Kosova'nın çeşitli şehirlerini gezdi ve şu anda 28 Mart'a kadar Arnavutluk’ta kalacak. Daha sonra diğer Balkan ülkelerine yol alması planlanıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'taki ikinci durağı başkent Tiran'da ziyaretçilerle buluştu. İskenderbey meydanına yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale...

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Arnavutluk'taki ikinci durağı başkent Tiran'da ziyaretçilerle buluştu. İskenderbey meydanına yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
2
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı
3
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı
5
Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı
6
Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı