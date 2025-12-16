Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın Yetkileri Artıyor: 'Tarihi Alan Bağlantı Noktası' ile Koruma Güçleniyor

Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nın Yetkileri Artıyor

Yeni kanun ve amaç

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın tarihi, kültürel, manevi ve doğal değerlerinin korunması ve tek elden, bütüncül bir yönetim modeliyle idare edilmesi amacıyla 6546 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Başkanlık, saha koruma ve denetim faaliyetlerini genişleterek eksik kalan noktalara müdahale edebilecek.

'Tarihi Alan Bağlantı Noktası' uygulaması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir, amaçlarını şu sözlerle özetledi: ’Çanakkale Savaşı’yla alakalı noktalarda ’Tarihi Alan Bağlantı Noktası’ ilan edip buralarda Tarihi Alan Başkanlığı olarak hizmet vermek istiyoruz.’ Bu yaklaşım, savaşla doğrudan ilişkili nitelikli yapı ve anıtların Tarihi Alan hükümlerine bağlı olarak bakım, koruma ve denetime alınmasını sağlayacak.

Anadolu yakasındaki koruma çalışmaları

Çok sayıda tabya, kale, savunma yapısı, şehitlik ve lojistik unsur özellikle Çanakkale Boğazı’nın Anadolu Yakası’nda mevcut Tarihi Alan sınırları dışında kalarak bakım ve denetim eksikliğiyle karşı karşıyaydı. Başkan Kaşdemir, mevcut koordinat sınırları nedeniyle buralara hizmet götürülemediğini belirterek, öncelikli hedeflerin Kumkale, Dardanos Tabyası ve Çanakkale Şehitliği gibi noktalar olduğunu söyledi. Ayrıca Akbaş Şehitliği bölgesinin de Tarihi Alan sınırlarına dahil edileceği ifade edildi.

Kültürel varlıklar, koleksiyonerlik ve denetim

Başkanlık, Çanakkale Savaşları’na dair objelerin korunması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ortak bir yönetmelik hazırlayacak. Açıklamada, savaşla ilgili harp malzemelerinin bundan sonra taşınır kültür varlığı statüsünde sayılacağı; nakil, kazı, çıkarma, satma veya devretme gibi işlemlerin suç kapsamına alınacağı bildirildi. Deniz altı kültürel varlıkların korunması için balıkçılığa yönelik kurallar getirilecek; kıyılardaki yapılar ve işlemler Başkanlık iznine tabi olacak. Başkan Kaşdemir, vatandaşın özel mülkiyetine dokunulmayacağını özellikle vurguladı.

Uzmanların yetkileri ve uygulama

Kanun değişikliğiyle birlikte Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki uzmanlar, daha önce müze refakati gerektiren işlemler için artık tek başına yetki kullanabilecek. Kaşdemir, bunun geçmişteki eksikliklerden biri olduğunu belirterek ’devlet müzesi statüsü kapsamına girmiyorduk’ ifadesini kullandı ve artık Başkanlığın, devlet müzelerinin sahip olduğu yetkilere yakın yetkilerle sahada karar alabileceğini söyledi.

Hızlı başlangıç

Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren kanunun ardından Başkanlık, hem teorik hem saha çalışmalarına derhal başladı. Amaç, Çanakkale Savaşları’yla doğrudan ilişkili alanları spesifik olarak korumak ve denetim boşluklarını kapatarak mirası sonraki nesillere eksiksiz aktarmak olarak açıklandı.

