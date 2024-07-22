Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı Ziyaret Etti

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliği'ne atanan Ömer Toraman, yeni görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gerçekleştirdi.

Şehitler Anıldı

Vali Toraman, valilikteki resmi programların ardından Tarihi Yarımada'ya geçti. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Vali Toraman, şehitler için dua etti ve temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Protokol Eşlik Etti

Vali Toraman'a Başkan Kaşdemir'in yanı sıra Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de eşlik etti. Ziyaret sırasında, kahraman Türk askerlerinin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Sosyal Medyadan Açıklama

Vali Toraman, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale muharebelerinin kahramanlarını ziyaret ederek, Fatiha okuduk. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum," ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman (solda), göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağda) ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehitler için dua okudu, temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Ömer Toraman (solda), göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağda) ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehitler için dua okudu, temsili şehitliğe karanfil bıraktı.